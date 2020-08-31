Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkol ithalatında 25 Mart tarihinden bu yana uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi 14 Eylül'de kaldırılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, salgın önlemleri kapsamında 25 Mart tarihli ithalat rejimi kararına ek kararla getirilen dökme etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, 14 Eylül'den geçerli olmak üzere kaldırıldı