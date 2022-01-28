Tırmanıcıları da dağın 1083 rakımlı zirvesinde büyüleyici bir okyanus ve kent manzarası karşılıyor. Bu manzarayı görmek ve etkileyici atmosferi yaşamak isteyen ancak tırmanmayı ya da yürümeyi tercih etmeyen ziyaretçiler için teleferik seçeneği de mevcut.