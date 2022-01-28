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Eteklerine başkent kurulu tırmanış rotası: Masa Dağı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 başkentinden biri olan Cape Town'u eteklerinde barındıran Masa Dağı tırmanışçıların uğrak noktalarından biri oluyor

28.01.2022 - 14:15 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Afrika'nın en gözde turistik merkezlerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 başkentinden biri olan Cape Town'u eteklerinde barındıran Masa Dağı, aynı zamanda kıtadaki en popüler tırmanış rotalarından biri olma özelliği taşıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Masa Dağı Milli Parkı, 2 bin 200'den fazlası sadece bu yöreye ait 8 bin çeşitten fazla bitkiye ve yaklaşık 1400 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

     

  • Bir masa üstü gibi düz olan zirve kısmı nedeniyle uzaktan bakıldığında devasa bir masayı andıran bu dağ, sağlam kaya yapısı ve eşsiz doğa manzarasıyla dünya genelinden tırmanışçıların uğrak noktalarından biri oluyor.

     

  • Tırmanıcıları da dağın 1083 rakımlı zirvesinde büyüleyici bir okyanus ve kent manzarası karşılıyor. Bu manzarayı görmek ve etkileyici atmosferi yaşamak isteyen ancak tırmanmayı ya da yürümeyi tercih etmeyen ziyaretçiler için teleferik seçeneği de mevcut.

  • MASA DAĞI, SAĞLAM KAYALARIYLA ÇOK İYİ OLANAKLAR SUNUYOR

    Yarım asırdan uzun süredir tırmanış yapan 74 yaşındaki Cape Town'lu tecrübeli tırmanışçı Andy Killick, Masa Dağı deneyimini, dağın özelliklerini ve tırmanış sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

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