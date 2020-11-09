Eta Kasırgası nedeniyle Honduras'ta 26, Panama'da 17 kişi öldü

Xinhua'nın haberine göre, Honduras Acil Durum Komisyonundan yapılan açıklamada, Eta Kasırgası'nın ülkeyi terk etmesinin ardından, sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmaya başlandığı belirtildi.
Suların da çekilmesiyle 1,7 milyon kişiyi etkileyen felaketin neden olduğu can kayıplarının da netleşmeye başladığı ifade edilen açıklamada, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişiden hala haber alınamadığı aktarıldı.
Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 21 köprünün yıkıldığı, 2 bin 384 evin zarar gördüğü, 100 yolun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Çalışmalarda, 26 bin 795 kişinin kurtarıldığı ve 57 bin 258 kişinin 175 merkeze tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, farklı bölgelerdeki 65 bin 912 kişi ile irtibat kurulamadığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, insanların sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği görüldü.
Bu arada, ABD basınında yer alan haberlere göre, Panama Güvenlik Bakanı Juan Pino, ülkede Eta Kasırgası nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Orta Amerika basınına göre, bölge ülkelerinde en az 100 kişi Eta nedeniyle öldü.
- Florida'da Eta hazırlığı
Kasırganın bugün ulaşması beklenen ABD'nin Florida eyaletinde, sahiller ve limanlar kapatıldı, toplu taşıma hizmetlerine ara verildi ve halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Florida'da olası tahliyelerde kullanılabilecek sığınma merkezleri açıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!