17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tezel, et ve süt sektörünün Kovid-19 salgınının etkilerine karşı yürüttüğü hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulundu.
SETBİR çatısı altında faaliyet gösteren üreticilerin uluslararası ve Türkiye'deki hijyen mevzuatına göre üretim yaptığını belirten Tezel, vatandaşların da ürün alırken bu kurallara uyan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işaret edilen üreticileri tercih etmesi gerektiğini söyledi.
Tezel, Türkiye gıda sanayisinin her dönemde hijyen konusunda sert önlemlerle üretim yaptığına işaret ederek, "Üretimin her aşamasında gerekli analizleri yapıyoruz. Bu, gıda üretiminde birincil önceliğimizdir. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler, zaten gıda üretim sürecinde uyguladığımız hijyen koşullarıydı. Vatandaşlarımızın da yasal mevzuata göre üretim yapan markaların önemini anlamış olmasını bekliyoruz." dedi.
"BAĞIŞIKLIK İÇİN PROTEİN ÖNEM TAŞIYOR"
Bu hastalığa karşı immün sisteminin korunması gerektiğine dikkati çeken Tezel, bağışıklık sistemin güçlendirilmesinde de hayvansal proteinlerle beslenmenin önemli olduğunu bildirdi. Tezel, vatandaşlara sağlıklı koşullarda üretilmiş ambalajlı gıdaları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Sektörün iki önemli yetkinliğinin olduğunu vurgulayan Tezel, şunları kaydetti:
"Halkımız şuna emin olsun ki hem teknolojik hem de kapasite olarak bu sektör ülkemizi doyurmanın çok ötesinde bir kapasiteye sahip. Bugünkü hayvan varlığımızla bu stoklara sahibiz. Türkiye'deki süt hayvancılığımızdan doğan erkek yavrularla bu badireyi atlatırız, vatandaşlarımız da ne etsiz ne sütsüz ne de yoğurtsuz kalır. Halkımız emin olsun ki sütümüz de var, etimiz de."
Vatandaşın makarna alırken sütünü de etini de alarak dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini ifade eden Tezel, bu dönemde ortaya çıkan bilgi kirliliğine karşı da dikkatli olunmasının önemini dile getirdi. Tezel, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilim Kurulunun aldığı kararlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
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