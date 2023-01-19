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ESK'ya piyasa kontrol yetkisi

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı öncesi hazırlıklar çerçevesinde et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli olan yetki ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirdi

Giriş: 19.01.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
ESK'ya piyasa kontrol yetkisi
İHA

Et ve Süt Kurumu'na (ESK), et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile gerekli yetki ve görevlendirmeler yapıldı.

ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar çerçevesinde et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla ESK için gerekli olan yetki ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

'PİYASAYA ET SATILACAK'

Üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. ESK satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır.”

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