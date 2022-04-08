OSMAN UZUN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bir önceki Genel Müdür Osman Uzun artan et fiyatları üzerine "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." şeklindeki asçıklamasıyla büyük tepki toplamıştı. Açıklamadan kıosa süre sonra Osman Uzun göreden ayrılmıştır.