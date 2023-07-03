Alternatif olarak, etin altındaki emici ped, bitki hücrelerinde bulunan bir lif olan selüloz içerebilir. Selüloz, emici amaçlar için silika jel gibi oldukça gözenekli boncuklar haline getirilebilir. Ped için hangi emici malzeme kullanılırsa kullanılsın, genellikle iki kat delikli, toksik olmayan plastik arasında kapatılır. Bu emici pedler, FDA denetimine tabidir ve hangi malzemelerin kullanılabileceğine ilişkin sıkı düzenlemeler mevcuttur. FDA, ambalajda kullanılan malzemelerin hiçbirinin ete zararlı kimyasallar sızdırma potansiyeline sahip olmadığını garanti eder, ancak plastiğin size zarar vermesinin bir yolu vardır.