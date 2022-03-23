Et ve Süt Kurumu (ESK) önceki gün kırmızı ete yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatına ise ortalama yüzde 17-18 zam yaptı.

Söz konusu zamla ilgili Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım'a açıklamada bulunan ESK Genel Müdürü Osman Uzun "“Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

Uzun piyasada karkas etin fiyatı 80 lirayken 58- 60 liradan kesim yapmalarının pek mümkün olmadığını bu nedenle üreticiden alım fiyatını da artıracaklarını söyleyerek “Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem sayın bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz" dedi.

'PİYASAYA SATIŞIMIZ ÇOK AZ'

Kurum olarak ayda 500 ton civarında kırmızı et sattıklarını hatırlatan Osman Uzun “ Bizim satışlarımızın büyük bölümü Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel komutanlığına. Piyasaya satışımız çok az. Ülke genelinde 18 satış mağazamız var. Aylık kırmızı et satışımız 500 ton. Yıllık 6 bin ton demek. Zincir marketlere satışımız yok” bilgisini paylaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

1.3 MİLYAR LİRALIK ET SATIŞI

1952 yılında Et ve Balık Kurumu ismiyle kurulan ESK bugünkü ismini 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla aldı. Kurum 1992 yılında özelleştirme kapsamına alınırken, 2005 yılında bu kapsamdan çıkarıldı.

Türkiye genelinde yukarıda da belirtildiği gibi 18 doğrudan satış noktası olan kurumun 2020 tarihli faaliyet raporuna göre 1565 çalışanı bulunuyor. Kurum söz konusu yılda 537 milyon liralık alım yaparken 1.9 milyar liralık satış gerçekleştirdi. Bu rakamın 1.3 milyar lirasını kırmızı ve beyaz et satışları oluşturdu.

223 MİLYON TL ZARAR

Kurum 2020'de 222.9 milyon lira zarar etti. 2019'da zarar 34.6 milyon TL olarak açıklanmıştı. 2020 faaliyet raporunda kurumun toplam mağaza satışlarının 6.721 ton olduğu bildirildi. Bu rakam sadece kırmızı et değil, beyaz et ve şarküteri ürünlerini de kapsıyor.