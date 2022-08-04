Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Peki, Et fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...