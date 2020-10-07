Eşya yüklü motosikletin sepetinden 77 kilo 450 gram esrar çıktı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde sepetinde eşya yüklü motosikleti durumundan şüphelenerek durdurdu.Motosiklette narkotik dedektör köpeği "Marco" ile yapılan aramada, eşyaların altına gizlenmiş 24 pakette 77 kilo 450 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan sürücü Sadık Ç. (43) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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