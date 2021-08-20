Estonya’dan tepki çeken Afgan sığınmacı kararı

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Estonya, Afganistan’da gelecek 30 kadar sığınmacıyı ülkesine kabul edeceğini duyurdu.

Estonya ve aile üyeleri ile işbirliği yapan 20, NATO ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapan 10 Afgan sığınmacının ülkeye kabul edileceği ifade edildi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Afganistan'daki durum gergin olmaya devam ediyor. 31 Ağustos'ta ABD'nin tahliye görevinin sona ermesinden sonra, insanların güvenli bir şekilde tahliyesi artık mümkün olmayabilir, bu yüzden tüm ülkelerin acilen harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Kallas, Estonya'nın kız çocuklarını ve kadın hakları aktivistlerini kabul etmeye istekli olduğunu söyledi.

Kallas'ın bu açıklaması sosyal medyada tepki çekerken birçok kullanıcı Kallas'a yönelik kızgın açıklamalarda bulundu.