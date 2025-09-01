Habertürk
        ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT Spor canlı yayın ile EuroBasket 2025 Estonya-Türkiye maçı izle | 12 Dev Adam maçı şifresiz izle

        Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle! TRT Spor canlı yayın ile EuroBasket 2025 Estonya-Türkiye maçı izle

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Portekiz'i 95-54 mağlup etti. Grubunda şu ana kadar çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, gruptaki 4. Maçında ise Estonya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. 12 Dev Adam maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte, TRT Spor ile EuroBasket 2025 Estonya-Türkiye maçı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:22
        • 1

          12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Estonya’yı da mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor canlı yayın linki ile Estonya-Türkiye basketbol maçı izle...

        • 2

          ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Estonya-Türkiye basketbol maçı, 1 Eylül 2025 Pazartesi yani bugün saat 14.45'te başlayacak.

        • 3

          ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI

          Turnuvada 26. kez mücadele edecek 12 Dev Adam'ın maç programı şu şekilde:

          27 Ağustos Çarşamba:

          18.00 Letonya 73-93 Türkiye

          29 Ağustos Cuma:

          14.45 Türkiye 92-78 Çekya

          30 Ağustos Cumartesi:

          21.15 Türkiye 95-54 Portekiz

          1 Eylül Pazartesi:

          14.45 Estonya-Türkiye

          3 Eylül Çarşamba:

          21.15 Türkiye-Sırbistan

        • 6

          TURNUVA FORMATI

          EuroBasket 2025'te toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

          27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

          C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

          Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

          Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

