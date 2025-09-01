Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle! TRT Spor canlı yayın ile EuroBasket 2025 Estonya-Türkiye maçı izle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Portekiz'i 95-54 mağlup etti. Grubunda şu ana kadar çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, gruptaki 4. Maçında ise Estonya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. 12 Dev Adam maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte, TRT Spor ile EuroBasket 2025 Estonya-Türkiye maçı izle linki...
12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Estonya’yı da mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor canlı yayın linki ile Estonya-Türkiye basketbol maçı izle...
ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Estonya-Türkiye basketbol maçı, 1 Eylül 2025 Pazartesi yani bugün saat 14.45'te başlayacak.
ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
ESTONYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
12 DEV ADAM'IN MAÇ PROGRAMI
Turnuvada 26. kez mücadele edecek 12 Dev Adam'ın maç programı şu şekilde:
27 Ağustos Çarşamba:
18.00 Letonya 73-93 Türkiye
29 Ağustos Cuma:
14.45 Türkiye 92-78 Çekya
30 Ağustos Cumartesi:
21.15 Türkiye 95-54 Portekiz
1 Eylül Pazartesi:
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
21.15 Türkiye-Sırbistan
TURNUVA FORMATI
EuroBasket 2025'te toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.
27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.
C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.
Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.
Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.
