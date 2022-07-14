Estonya Başbakanı istifa etti

HABERTURK.COM / İHA

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Kallas, Estonya Anayasası'na göre mevcut hükümet istifa etmeden yeni bir hükümet kurulamadığını belirterek, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini duyurdu.

Kallas ayrıca açıklamasında, "Parlamentoya yarın olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundum. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim" dedi.

Öte yandan, ülkede Mart ayında genel seçim yapılması planlanıyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.