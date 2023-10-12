Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Estetikle uzaktan yakından ilgisi olmayan başarısız tasarımlar insanı şoke ediyor

        Estetikle uzaktan yakından ilgisi olmayan başarısız tasarımlar insanı şoke ediyor

        Başarılı bir tasarımın amacı, insanlara doğru mesajı vermektir. Ancak kimi zaman işler beklendiği gibi gitmeyebilir ve ortaya hem mantıktan hem de estetikten uzak sonuçlar çıkabilir. İşte, sizi uzun uzun düşündürecek birbirinden ilginç 'tasarım'lar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Etrafta hiç dağ olmadığında..."

        • 2

          "Bir berber dükkanının zemini."

        • 3

          "Bunu Birleşik Krallık'ta buldum ve sizin de görmeniz gerektiğini düşündüm."

        • 4

          "Üniversitemdeki bu 'mühendislik binası' o kadar kötü tasarlanmıştı ki kullanım açısından güvensiz sayıldı ve şu anda metruk durumda."

        • 5

          "Bir istifçinin meditasyonu."

        • 6

          "Bu kapı kilitlenmiyor bile..."

        • 7

          "Tamamen kapanmayan bu ilginç makas."

        • 8

          "Karton Shrek."

        • 9

          "Bu çift merdivenler."

        • 10

          "Sonunda bugün sahilde neden bütün gün yüzümde rastgele semboller gördüğümü öğrendim."

        • 11

          "Nike yüksek topuklu ayakkabılar koleksiyonu."

        • 12
        • 13

          "Bu otobüsün tasarımı şaşırttı."

        • 14

          "Muz arabası."

        • 15

          "Güzel saat..."

        • 16
        • 17

          “Çay zamanı”

        • 18

          "Brezilyalı mimarlar... Ayakta duruyorsa neden olmasın?"

        • 19

          "Bu rampa ve basamaklar hiçbir yere çıkmıyor."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa