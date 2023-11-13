Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!

        Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!

        Dünyaca ünlü bir fenomen yaptırdığı liposuction işleminden sonra tam dört kez geçirdiği kalp krizinden sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 yaşındaki Brezilyalı fenomen Luana Andrade, Sao Paulo'da geçirdiği liposuction işleminden bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ameliyat sırasında komplikasyonlar yaşandı ve fenomen isim tam dört kez kalp krizi geçirdi.

        • 2

          Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre ameliyat modelin ailesi tarafından seçilen doktor ve anestezist ile gerçekleşitirildi. Brezilya basınının haberine göre; ameliyat yarıda kesildi ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildi. Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.

        • 3

          Plastik cerrah Diovane Ruaro konu hakkında: "Ameliyat öncesi yeterli bir prosedür uygulansa da, ne yazık ki bizi üzen bu ölüm gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

        • 4

          Brezilyalı modelin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Joao Hadad ise şu cümleleri kurdu: "Parçalandım ve en büyük kabusumu yaşıyorum. Bir parçam onda kaldı"

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        Habertürk Anasayfa