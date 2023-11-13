Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!

Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre ameliyat modelin ailesi tarafından seçilen doktor ve anestezist ile gerçekleşitirildi. Brezilya basınının haberine göre; ameliyat yarıda kesildi ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildi. Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.