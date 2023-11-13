Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü bir fenomen yaptırdığı liposuction işleminden sonra tam dört kez geçirdiği kalp krizinden sonra hayatını kaybetti.
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29 yaşındaki Brezilyalı fenomen Luana Andrade, Sao Paulo'da geçirdiği liposuction işleminden bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ameliyat sırasında komplikasyonlar yaşandı ve fenomen isim tam dört kez kalp krizi geçirdi.
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Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre ameliyat modelin ailesi tarafından seçilen doktor ve anestezist ile gerçekleşitirildi. Brezilya basınının haberine göre; ameliyat yarıda kesildi ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildi. Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.
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Plastik cerrah Diovane Ruaro konu hakkında: "Ameliyat öncesi yeterli bir prosedür uygulansa da, ne yazık ki bizi üzen bu ölüm gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
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Brezilyalı modelin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Joao Hadad ise şu cümleleri kurdu: "Parçalandım ve en büyük kabusumu yaşıyorum. Bir parçam onda kaldı"
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