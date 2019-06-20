Ben yüzümde çok hafif bir sarkma olduğu için iple askılama istedim. Onu da yapacağını söyledi ama aslında 40-50 yaşından sonra olan bir uygulama. Ancak bunu uygulamasını ben istedim. Gözaltına yapması gereken dolguyu daha aşağıya yaptı ve yüzümde iki yanak oldu ayrıca ikiye ayrıldı çökük şeklinde.