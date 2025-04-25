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        Haberler Dünyadan Estetik kurbanı olan süper model Linda Evangelista: Hâlâ aynaya bakmıyorum

        Estetik kurbanı olan Linda Evangelista: Hâlâ aynaya bakmıyorum

        2021'de geçirdiği travmatik estetik uygulamasının ardından hâlâ aynada kendine bakamadığını söyleyen 1990'lı yılların süper modeli Linda Evangelista; "Aynaya baktığımda gördüğüm şeyi beğenmek için terapiden geçmem gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:32
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        "Hâlâ aynaya bakmıyorum"
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        1990'lı yıllara damga vuran Linda Evangelista, doğal güzelliğini benimsediğini anlattı. Bir zamanların en popüler süper modellerinden biri olan 59 yaşındaki Evangelista, 2021'deki travmatik CoolSculpting (dondurarak zayıflama) deneyiminin ardından yaşadıklarını dile getirdi. Bu deneyim, yağ hücrelerinin sadece artmasına değil, aynı zamanda karnının etrafında, uyluklarının arasında ve koltuk altlarında sertleşmelere yol açmıştı.

        "KENDİM GİBİ GÖRÜNMÜYORDUM"

        Yeni röportajında; "Aynaya baktığımda gördüğüm şeyi beğenmek için terapiden geçmem gerekiyor ve hâlâ aynaya bakmıyorum" diyen Linda Evangelista; "Kendimi görmek istemedim, çünkü kendimi sevmiyordum veya kendimden hoşlanmıyordum" ifadesini kullandı. Evangelista, botoks enjeksiyonlarını aksatmadan sürdürürken, dolgularının tamamını erittiğini açıkladı. Ünlü model, "Çünkü kendim gibi görünmüyordum" dedi.

        Linda Evangelista; "Deniyorum ve kendimi kusurlarımla ve her şeyimle sevdiğim yere ulaşmaya çalışıyorum. Kendimi sevmeye çalışıyorum" diye ekledi.

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        İki kez meme kanseri atlatan Linda Evangelista, aslında yaşlanma sürecini benimsemeyi öğrendi. "Nasıl yaşlandığımı umursamıyorum. Sadece yaşlanmak istiyorum. Zarif bir şekilde olmak zorunda değil" diyen model; "Gerçekten, gerçekten, gerçekten ölmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

        "BÜYÜKANNE OLMAK İSTİYORUM"

        "Hâlâ yapacak çok şeyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, sonbaharda üniversiteye başlayacak olan oğlu Augustin'i düşünerek; "Büyükanne olmak istiyorum ama yakın gelecekte değil" dedi. "Yaşıyorum. Yaşıyorum. Yaşıyorum ve yapmam gerekeni yapacağım" diyen ünlü model, "Savaşacağım, çünkü başka türlü olmasını istemiyorum. Yorulmadım" diye sözlerini bitirdi.

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        #Linda Evangelista
        #Estetik

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