Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Estetik hüsranı: Operasyon sonrası değişimlerinden memnun kalmayan insanların son hali

        Estetik hüsranı: Operasyon sonrası değişimlerinden memnun kalmayan insanların son hali

        İnsanlar bazı fiziksel özelliklerinden rahatsızlık duyabilirler ve bunları değiştirmek için ufak operasyonlar geçirebilirler. Ancak bazen sonuç, istendiği gibi olmayabilir hatta bir önceki hallerinden daha kötü de olabilir. İşte sizin için, yaptırdığı estetikten memnun olmayan bazı insanların son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Estetik müdahaleler, birçok kişi için hayal ettikleri dış görünüşe ulaşma amacıyla tercih edilen yollardan birisidir. Ancak bazı insanlar yaptırdıkları estetik operasyonlar sonrasında bekledikleri memnuniyeti bulamıyor ve pişmanlık duyabiliyor. İşte, estetik hayal kırıklıklarının gölgesinde kalan bazı insanların değişimleri...

        • 2

          ''Çene ve yüz ameliyatı geçirdim. Ameliyattan 3 ay sonra yüzümün şekli hala kötü durumda, ne yapacağımı bilmiyorum.''

        • 3

          ''Burun estetiği ve şakak gerdirme ameliyatı oldum. Güzel burnum mahvoldu, çok pişmanım.''

        • 4

          ''İlk kez botoks yaptırıyorum, 4 gün oldu ve göz kapağım normalden daha çökük görünüyor. Bu daha da kötüleşecek mi?''

        • 5

          ''Dolgumun 6. günündeyim, bu normal mi? Üst dudağım gerçekten ördek dudaklarına benziyor.''

        • 6

          ''Yaptırdığım burun estetiği ameliyattan sonra daha da kötüleşti.''

        • 7

          ''Burun ameliyatı oldum ama hiçbir değişiklik yokmuş gibi hissediyorum hatta sanırım burnum daha fazla yayıldı.''

        • 8

          ''Dudak dolgumun 3.ayındayım ve dudağımın halinden hiç memnun değilim, dolguyu eritmeli miyim?''

        • 9

          ''Burun estetiğinden 2 ay sonra kendimi daha berbat hissediyorum.''

        • 10

          ''Dudak kaldırma ve burun ameliyatı oldum, sanırım dudak kaldırma yapmamalıydım çok kötü hissediyorum.''

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Habertürk Anasayfa