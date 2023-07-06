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        Estetik ameliyatlara 45 bin Euro harcayan genç adam

        Patrick, küçük yaşlardan beri oyuncak bebeklere karşı hayranlık duyuyordu. 18 yaşına gelince onlara benzemek istedi ve birçok estetik operasyon geçirdi. Patrick, şu anki görüntüsünden oldukça memnun olduğunu söylüyor.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 12:24
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          Partick, henüz 18 yaşındayken estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Doğal hali ile de kadınsı yüz hatlarına sahip olduğu için operasyonlarda bu özelliğini ön plana çıkardı.

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          Bir estetik salonuna ilk ziyaretlerinden bu yana Patrick; botoks, burun estetiği, yüz germe ve diğer kozmetik tedaviler için toplam 45.500 Euro harcadı.

           

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          Oyuncak bebekleri çok sevdiğini söyleyen Patrick, onların kusursuz görüntüsünden çok etkileniyordu. Patrick'in çeşitli kozmetik prosedürlerden geçmesindeki nihai hedefi, bir oyuncak bebek gibi simetrik ve kusursuz bir görünüme kavuşmaktı.

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          Patrick, plastik görünümü çokça sevdiğini ve yakın zamanda ameliyat olmayı bırakmayacağını belirtiyor.

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          Patrick, şöyle diyor: Görünüşümü seviyorum çünkü diğer insanlara kendime çok özen gösterdiğimi ve mükemmeliyetçi olduğumu gösteriyor. Ameliyat için çok para harcadım ve yakın zamanda bırakmayı düşünmüyorum.

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          İlginç bir görünüme sahip olan Patrick, bu zamana kadar birçok televizyon programına çıktı.

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          Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Instagram hesabından alınmıştır. 

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