Estetik ameliyatlara 45 bin Euro harcayan genç adam

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Partick, henüz 18 yaşındayken estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Doğal hali ile de kadınsı yüz hatlarına sahip olduğu için operasyonlarda bu özelliğini ön plana çıkardı.

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Bir estetik salonuna ilk ziyaretlerinden bu yana Patrick; botoks, burun estetiği, yüz germe ve diğer kozmetik tedaviler için toplam 45.500 Euro harcadı.

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Oyuncak bebekleri çok sevdiğini söyleyen Patrick, onların kusursuz görüntüsünden çok etkileniyordu. Patrick'in çeşitli kozmetik prosedürlerden geçmesindeki nihai hedefi, bir oyuncak bebek gibi simetrik ve kusursuz bir görünüme kavuşmaktı.

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Patrick, plastik görünümü çokça sevdiğini ve yakın zamanda ameliyat olmayı bırakmayacağını belirtiyor.

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Patrick, şöyle diyor: Görünüşümü seviyorum çünkü diğer insanlara kendime çok özen gösterdiğimi ve mükemmeliyetçi olduğumu gösteriyor. Ameliyat için çok para harcadım ve yakın zamanda bırakmayı düşünmüyorum.

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İlginç bir görünüme sahip olan Patrick, bu zamana kadar birçok televizyon programına çıktı.

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