Estetik ameliyat olmak için evini satan 48 yaşındaki kadın yeni görüntüsünden çok memnun

ABD'li Kelly Beasley, 48 yaşına geldiğinde kendini beğenmemeye başladı; yüzündeki çizgiler ve sarkmalar onu rahatsız ediyordu. Zaman zaman görüntüsünü iyileştirmek için makyaj yapıyordu ancak daha sonraki videolarında bunun da bir katkısı olmadığını belirtiyor.