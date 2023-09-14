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        Haberler Yaşam Estetik ameliyat olmak için evini satan 48 yaşındaki kadın yeni görüntüsünden çok memnun

        Estetik ameliyat olmak için evini satan 48 yaşındaki kadın yeni görüntüsünden çok memnun

        Kırklı yaşlarının sonuna geldiğinde artık kendisini beğenmediğini ifade eden Kelly, istediği estetik ameliyat için evini sattı ve dört saatlik bir ameliyat sonrası, arzuladığı görüntüye kavuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:31
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          ABD'li Kelly Beasley, 48 yaşına geldiğinde kendini beğenmemeye başladı; yüzündeki çizgiler ve sarkmalar onu rahatsız ediyordu. Zaman zaman görüntüsünü iyileştirmek için makyaj yapıyordu ancak daha sonraki videolarında bunun da bir katkısı olmadığını belirtiyor.

        • 2

          Kelly, kendisiyle ilgili radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi ve yüz gerdirme operasyonu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ancak Amerika'daki rakamlar oldukça astronomikti bu yüzde çareyi Meksika doktorlarında buldu.

        • 3

          Meksika'da fiyatlar daha uygundu. Kelly videolarında ilk başta bundan fazlasıyla korktuğunu ancak doktor ve daha önceki hastalarıyla konuşunca tüm şüphelerinden kurtulduğunu anlatıyor.

        • 4

          Kelly, ameliyata dair tüm süreci karşılayabilmek için evini sattı. 4 saatlik bir oprasyondan sonra Kelly istediği genç görünümü elde etti. Hatta yeni görüntüsünün, beklentisinin bile üzerinde olduğunu ifade ediyor.

        • 5

          Tiktok'ta sürecini paylaşan Kelly, evini sattığı için eleştirilere maruz kalsa da sonuçtan çok memnun olduğunu ve kesinlikle buna değdiğini söylüyor.

        • 6

          Zaten bir seyahat aşığı olan Kelly; ameliyatla beraber hayatında başka bir değişilik daha yaptı ve karavanda yaşamaya başladı. Kelly, istediği özgürlüğün ve genç görünümünün tadını çıkararak, Tiktok'ta düzenli video çekmeye devam ediyor.

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          Kaynak: Kelly Beasley Tiktok ve Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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