Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Estetik açıdan tuhaf tasarımlar: İşte alışılmadık görüntüleriyle sizi şaşırtacak 20 eşya!

        Estetik açıdan tuhaf tasarımlar: İşte alışılmadık görüntüleriyle sizi şaşırtacak 20 eşya!

        İnsanlar gördükleri farklı içerikleri sosyal medyada diğer insanlarla paylaşmayı seviyor. İnternette paylaşılan bu içerikler, her türlü konuda olabiliyor. Örneğin kullanıcılar, gördükleri ilginç ve tuhaf tasarımlı eşyaları fotoğraflayıp paylaşıyor, bu tasarımlar hakkında yorumlar yapıyorlar. İşte, sosyal medyada paylaşılan dikkat çekici 20 tasarım ve paylaşanların bu tasarımlar hakkındaki yorumları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tasarım dünyası her zaman yenilikçi ve estetik çözümler üretmeye çalışsa da, zaman zaman beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kimi tasarımlar işlevsellikten uzak ve kullanımı zor hale gelirken kimileri ise estetik açıdan tuhaf ve ilginç görünebiliyor. Haberimizde, karşınıza çıkacak en ilginç ve tuhaf tasarımlı eşyaları derledik. İşte, alışılmadık tasarımlarıyla dikkat çeken bazı eşyalar ve onları paylaşan insanların yorumları...

        • 2

          ''Yani, kim klozetten yapılmış bir banka oturmak ister ki?''

        • 3

          "Teyzem bunları bir antika dükkanında buldu, 2.500 dolar verirseniz hepsi sizin!"

        • 4

          ''Bu çantayı alışveriş merkezinde güvenlikten geçirdiğinizi düşünün!''

        • 5

          ''Bu efsane kişi, yeni bir ulaşım aracı icat etti.''

        • 6

          ''Bu tasarıma diyecek hiçbir şeyim yok.''

        • 7

          "Ayıcık şeklinde masaj koltuğu üretilmesine gerek var mıydı?''

        • 8

          ''Dairemin yakınındaki bir mobilya mağazasında bulduğumuz bu korkunç başsız bebek lambası.''

        • 9

          ''Çimen arabayı beğendiniz mi?''

        • 10

          ''Kuş bacaklı masa kesinlikle en çok ihtiyacım olan eşyaydı.''

        • 11

          ''Bu korkunç klozet kapağı yüzünden çiviler bana batacak sandım.''

        • 12

          ''Bunun bir lamba olduğunu anlamam uzun sürdü.''

        • 13

          ''New Orleans'taki bir antika mağazasında sinek şapkası buldum.''

        • 14

          ''Beyaz çikolata dişleriyle kaplı bu pastayı yapan kişinin ne düşündüğünü merak ediyorum.''

        • 15

          ''Karşılaştığım bir el sandalyesi.''

        • 16

          ''İş yerimde gördüğüm dekoratif o şey...''

        • 17

          Mağazada dolaşırken sosisli sandviç şeklinde mum gördüm.''

        • 18

          ''Yüzü olan bu mum şeklinde tasarımın amacını düşünüyorum.''

        • 19

          ''Bir vazoda gerçekten bu kadar göze ihtiyaç var mıydı?''

        • 20

          ''Mahallede yürüyüş sırasında karşılaştığım bu budama sanatına bakın.''

        • 21

          ''Bunlara bir sanat festivalinde rastladım.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa