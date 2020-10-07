Eşsiz Osmanlı eserleri müzayedeye çıktı

Koleksiyoner Hüseyin Kocabaş tarafından oluşturulan müzayededeki eserler, "www.arthill.com.tr" adresinden çevrim içi incelenerek, açık arttırma usulüyle satışa sunuluyor.

Osmanlı'nın köklü ailelerinden derlenen yaklaşık 281 eserin web sitesi üzerinden canlı açık arttırma usulü neticelenmesi, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Salvador Dali, Andre Derain, Joseph Warnia-Zarzecki, İktisat Bankası Eski Koleksiyonu'ndan Albin Stanislavovych Gavdinsky, Alexis Auguste Delahogue, Louis-Auguste Girardot, Alexandr Jacques Chantron gibi dünya çapında imzalar ile Namık İsmail, Nazmi Ziya, Bahriyeli İsmail Hakkı, Ali Rıza Beyazıt, Arsen Chabanian, Burhan Doğançay, Jale Yılmabaşar gibi önemli Türk sanatçıların yapıtları bulunuyor.