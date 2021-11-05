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Rekabet Kurulu Paris merkezli optik malzeme üretici EssilorLuxottica ve Mey İçki hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan EssilorLuxottica ile ilgili yapılan açıklamada firmanın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve. 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine bir önaraştırma yürütüldüğü belirtildi.

'BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ'

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.10.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına, 21-51/709-M sayı ile karar verdi."

HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Mey İçki hakkında yapılan açıklamada ise firmanın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı belirtildi. Aynı şekilde önaraştırma sonucunda Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Söz konusu madde hakim durumun kötüye kullanılması konusunu kapsıyor. Yasaya göre bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırıdır.