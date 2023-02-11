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Haberler Futbol

Essien: Christian Atsu için dua ediyorum

Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşı Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ve bunun için dua ettiğini söyledi.

Giriş: 11.02.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Essien: Christian Atsu için dua ediyorum
İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasındaydı. Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi.

Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

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