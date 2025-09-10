Habertürk
        Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2.sezon yayın tarihi ve saati

        Eşref Rüya yeni sezon ne zaman? Eşref Rüya 2.sezon yayın tarihi ve saati

        Eşref Rüya yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bu sezonda Eşref ve Nisan'ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla birlikte daha da sert sınavlardan geçecek. Kanal d ekranlarında yayınlanan dizinin yayın tarihi merak ediliyor. İşte Eşref Rüya yeni sezon tarihi

        Giriş: 10.09.2025 - 15:28 Güncelleme: 10.09.2025 - 15:28
        • 1

          Eşref Rüya 2.sezon tarihi açıklandı. Eşref Rüya, ikinci sezonunda da sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli yazılan karakterleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman?

        • 2

          EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

          EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Eşref Rüya dizisinin 13. bölüm sezon finalinde Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsılır!

          Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

          Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

        • 3

          Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

