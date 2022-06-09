Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek bir araya geldi! Galatasaray'da seçime doğru... GS haberleri

DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul´da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri´nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu´nun da katıldığı törende, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı açılışta; başkan Elmas ve başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu, bir süre sohbet etti.