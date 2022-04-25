Eşref Hamamcıoğlu, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Bugün Galatasaray'ın içinde bulunduğu en büyük eksiklikler silsilesi samimiyet, şeffaflık, güven, hesap verebilirlik. En önemlisi vizyon ve dirayet eksik. Bütün bunları topladığınız zaman maalesef psikolojik sermayemiz erimiş vaziyette." diye konuştu.

Galatasaray'ın mevcut durumu hakkında tespitlerde bulunmaya devam eden Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Psikolojik sermaye ne demek? Öz güven, mücadele gücü, mutluluk ve dirayet. Bütün bunlar erozyona uğramış vaziyette. Bunun sonucunda da camiamızda ayrışmalar başladı, ortak aklı kullanılamamaya başladık. Ben ve arkadaşlarım, Özgür başkanın söylediği gibi ateşten gömlek giymeye hazırız. Kulüplerde, özellikle Galatasaray'da başkanlığa soyunmak akıl işi değil. Bunu kabul ediyorum ama bu gönül işi. Bu işe gönlümüzü, kalbimizi koymuş insanlarız. Galatasaray sportif, futbol olarak ilk defa dibe vurmuyor ama Galatasaray camia olarak ilk defa bu kadar dibe vurdu. Psikolojik sermayemizi kaybettik. Hepimiz mutsuzuz çünkü sürekli birbirimizle mücadele ediyoruz. 30 Nisan artık bir milat olmalı, beyaz sayfa açalım."

"KÜÇÜLEREK BÜYÜYEMEZSİNİZ AMA VERİMLİLİK ŞART"

"Galatasaray'da temel bir vizyon değişikliği şart." diyen Hamamcıoğlu, "Kendine güvenen, hesap vermekten korkmayan, mücadeleci ve radikal karar almaktan çekinmeyecek bir yönetim tarzı lazım. Türkiye'de spor kulüpleri bundan sonra taşıma suyla dönmeyecektir. Tüm kulüplerin artık mutlaka kendi kaynaklarından faydalanması lazım." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, altyapıya yatırım yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parayla başarıyı satın almaya kalkarsak bugün geldiğimiz hüsranlı günlere çok çabuk döneriz. Bugün Galatasaray'ın kasasına dışardan 100 milyon dolar getirin emin olun bir ay sonra kalmaz. Çünkü sorunlara aynı çözümleri uygulamaya çalışırsanız o sorunlar hep devam eder. Dolayısıyla başarıyı satın almayacağız, başarıyı paraya çevireceğiz. Nasıl? Bütün şubelerde altyapı yatırımlarını hızlandıracağız. İkincisi mutlaka verimli çalışmaların yapılması lazım. Galatasaray'ın kısıtlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Galatasaray'a çok ilgi duymayanlar bunu küçülme olarak nitelendiriyor. Küçülerek büyüyemezsiniz ama verimlilik şart. Elinizdeki insan, sporcu, mali ve finansal kaynakları son derece verimli kullanmak zorundasınız."

"FALCAO VE DIAGNE'NİN MALİYETİ 50 MİLYON EURO"

Ayakları yere basan bir ekip olduklarının altını çizen Hamamcıoğlu, "Har vurup harman savurma zamanı geçti. Galatasaray'ın başındaki en büyük bela tüm kulüplerde olduğu gibi dışardan enjekte edilen paralardır. Parayı veren düdüğü çalar oldu. Tribünlerin, sosyal medyanın baskısına dayanamayarak bir gecede futbolcu transfer edildiğini biliyorsunuz. Falcao ve Diagne'nin maliyeti tam 50 milyon avro. Bir sene evvel şampiyonluğu gol averajıyla kaçıran kulübümüzün bu sene klasmanda hangi durumda olduğunu görüyoruz. Bu duruma gelmek için 28 milyon avro daha harcandı. Bugün Galatasaray'ın toplam borcu 250 milyon dolar civarında." şeklinde konuştu.

Hamamcıoğlu, "Kötümser değiliz, enseyi karartmıyoruz ama gerçeklerle de yüzleşmek durumundayız. Galatasaray hiçbir zaman küçülmeyecektir, rekabetçi yarışmacı durumunu kaybetmeyecektir. Ancak temkinli olarak yürüyeceğiz. En büyük hayalimiz, Galatasaray'ı yeniden yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve tüm paydaşlarıyla barış içinde yaşamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

1905 AGS Başkanı Özgür Bayraktar ise, "Sarı listeyle seçime girip 'Ateşten gömleği biz de giyeriz' cesaretini gösteren Eşref Hamamcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine 1905 AGS ailesi olarak başarılar diliyorum. Mensubu olduğumuz değerlere yakışır bir şekilde fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak 30 Nisan'da Galatasaray Lisesi'nde olacağımızı gururla ifade etmek istiyorum. 1905 AGS'nin temel ilkesi sadece Galatasaray Kulübüne hizmet etmektir. " diye konuştu.