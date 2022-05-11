Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduklarını belirtti. Hamacıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/ veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.