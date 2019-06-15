Esrar içimine dair en eski kanıt 'Çin'de bulundu'

15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilim insanları, Çin'in batısındaki mezarlıklarda, esrar içimine dair en eski bulguları elde ettiklerini açıkladılar.
Araştırmaya göre, 2500 yıl önce, bölgede dini ritüeller sırasında esrar içiliyordu.
Mezar çevresindeki mangallarda tespit edilen kalıntılar üzerinde yapılan incelemede, esrara uyuşturucu özelliğini veren etken madde THC'nin yüksek düzeyde olduğu da belirlendi.
Araştırmacılar buradan yapılan çıkarımla, insanların esrarın etkilerinden haberdar olduğu sonucuna vardı.
Yağ içeren tohumları ve lifi nedeniyle, en az 4 bin yıldır Doğu Asya'da Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği biliniyor.
Ancak bugüne kadar yapılan araştırmalar, etken madde olan THC'nin (Tetrahidracanabinol) eser miktarlarda yer aldığını ortaya koyuyordu.
Pamir Dağları'nın yükseklerindeki mangallarda bulunan esrarın, dini ayinlerde, cenaze ritüeli olarak tüketildiğini düşünülüyor.
Bilim insanları, mezar yakınındaki mangallarda bulunan kalıntıları ayrıştırmak için, gaz kromatografisi kütle spektrometresi denilen metodu kullandı.
Beklemedikleri ise ayrıştırma sonucu elde edilen bulguların bazılarında, esrar maddesinin kimyasal izinin aynısının bulunması oldu.
Bu bulguların, daha kuzeydeki Xinjiang bölgesinden, Rusya'ya uzanan Altay Dağları çevresinde elde edilen sonraki dönemlere ait bulgularla da örtüştüğü açıklandı.
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