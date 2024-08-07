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        Haberler Bilgi Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya! Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?

        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya! Esra Yıldız Kahraman kimdir, kaç yaşında?

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden biri olan Esra Yıldız Kahraman, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5. olmuştu. Peki, "Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Esra Yıldız Kahraman'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:11
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          Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar 57 kg boks yarı final müsabakaları Roland Garros Stadyumu'nda gerçekleşti. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı rakibi Yu Ting Lin'e kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu. Alınan sonucun ardından Esra Yıldız Kahraman'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Esra Yıldız Kahraman biyografisi...

        • 2

          ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

          Kahraman 4 Temmuz 1997 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerine devam eden sporcu, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı.

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          Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden biri olan Esra Yıldız, Tokyo'da çeyrek finalde elenmişti.

          5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile evlendi.

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