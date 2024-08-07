Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden biri olan Esra Yıldız, Tokyo'da çeyrek finalde elenmişti.

5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile evlendi.