Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 'Mezarcı' filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu’nun yeni çalışmasıyla uyarlanan "Müsaadenizle Büyükler" filmin galası önceki gün gerçekleşti. Senaryoyu altı ay boyunca Okay Karamahmutoğlu ile birlikte yazan ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı yaklaşmasını amaçladığını açıkladı.

Karamahmutoğlu’nun filminde, hayvanların da insanlar gibi eşit olan yaşama hakkını çocuklar bu defa 'Müsaadenizle Büyükler' diyerek anlattı. Yapımcılığı Halit Ziya Alptekin tarafından hayata geçecek olan filmde başrol de Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Atsız Karaduman, Rıza Sönmez, Haluk Yüksel, Hakan Eksen, Candan Arıcı, Kuzey Yücehan ve Serap Ağalar rol alacak.

Çocuk oyuncu kadrosunda ise Enes Göçmen’in yanı sıra ‘Çocuktan Al Haberi’ programıyla tanınan Efe Koçyiğit ile Tuana Coşkun, Deha Karan Üner, Bilge Karamahmutoğlu, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar, Alperen Efe Esmer katılırken, filmin başrol oyuncusu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından çekimleri olduğu için galaya katılamayacağını açıkladı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Oyuncu Esra Sönmezer, galaya kız arkadaşıyla birlikte katıldı. Dikkatleri üzerine çeken Esra Sönmezer, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bana tacizde bulunan 45 gün rapor alır" açıklaması üzerine sosyal medyadan yüzlerce mesaj aldığını açıkladı.

Sönmezer, "Kadınlardan büyük destek aldım fakat bazı kendini bilmez erkekler haddini aşan masajlar yazdı. Bunlar için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.