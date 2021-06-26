İade-i ziyaret

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Esra Balamir ile Esra Sönmezer geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Sönmezer, "Bugün ben de iade-i ziyaret yaparak Esra'nın programına konuk oldum" ifadelerini kullandı.

Esra Sönmezer ile programdan sonra alışverişe çıktıklarını ifade eden Balamir de, "Bugün indirim var' diye geldik, bütün ürünleri bitirmişler. Doğru düzgün bir şey bulamadık. Kadınlar resmen reyonları yağmalamış" dedi.