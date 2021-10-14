Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın bazı takıntılarının olduğu ve evde ayakkabısız dolaşmadığı için bu yüzden de misafirliğe dahi gitmediği konuşulmuştu. Esra Sönmezer, bu durumun hatırlatılması üzerine yaşadığı bir olayı gazetecilerle paylaştı.

Karadağlı ile daha önce 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununda rol alan Sönmezer, "İki sene önce hep birlikte turnelere gidiyorduk. Bir seferinde kızı Zeyno da bizimle gelmişti. Sohbet esnasında Zeyno, babasının kovboy çizmelerine olan düşkünlüğünü ve çizmeleri çıkarmamak için denize bile girmediğini anlatmıştı. Hatta bu yüzden babasının basında mayo ile ya da ayakkabısız çekilen hiçbir görüntüsünün olmadığını söylemişti. Tamer, havuz kenarında bile çizmelerle yürüyormuş. Bu bana ilginç gelmişti." dedi.