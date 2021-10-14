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Esra Sönmezer'den Tamer Karadağlı'ya destek: nihal Yalçın yaşananları reklam malzemesi yaptı! - Magazin haberleri

Esra Sönmezer'den Tamer Karadağlı'ya destek!

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, Altın Portakal Film Festivali'nde ödül verdiği Nihal Yalçın ile yaşadığı polemik nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek verdi

14.10.2021 - 10:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Sönmezer, basın mensupları ile sohbet etti.

  • Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın bazı takıntılarının olduğu ve evde ayakkabısız dolaşmadığı için bu yüzden de misafirliğe dahi gitmediği konuşulmuştu. Esra Sönmezer, bu durumun hatırlatılması üzerine yaşadığı bir olayı gazetecilerle paylaştı.

    Karadağlı ile daha önce 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununda rol alan Sönmezer, "İki sene önce hep birlikte turnelere gidiyorduk. Bir seferinde kızı Zeyno da bizimle gelmişti. Sohbet esnasında Zeyno, babasının kovboy çizmelerine olan düşkünlüğünü ve çizmeleri çıkarmamak için denize bile girmediğini anlatmıştı. Hatta bu yüzden babasının basında mayo ile ya da ayakkabısız çekilen hiçbir görüntüsünün olmadığını söylemişti. Tamer, havuz kenarında bile çizmelerle yürüyormuş. Bu bana ilginç gelmişti." dedi.

  • Ünlü oyuncu, ayrıca geçtiğimiz hafta düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen polemik hakkında da konuştu.

    Karadağlı'ya desten veren Esra Sönmezer, Yalçın'ı Tamer Karadağlı ile yaşadığı bu olay nedeniyle tanıdığını ifade etti.

  • "BAZEN BİR CÜMLENİZLE BAŞARINIZI GÖLGELEYEBİLİRSİNİZ"

    Sönmezer, daha sonra konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

    Bir oyuncu çok başarılı olabilir, ödüllü olabilir ama bazen bir cümlemiz ile başarınızı gölgeleyebilirsiniz. Nihal Hanım da böyle oldu. Sonuçta karşındaki belirli bir yaşa gelmiş, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Alınır, kırılabilirsin. Hata insanlar içindir ama bunu binlerce kişinin önünde daha düzgün bir cümle kurarak yansıtabilirdi. Fakat bunu yerine arkasını dönüp, "Bu ödülü kim verdi?" edasıyla ezip aşağılaması, daha sonra sosyal medyadan alay etmesi hoş olmadı. Yaşananları reklam malzemesi haline getirdi.

  • NELER OLMUŞTU?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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