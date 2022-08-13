Önce tatil, sonra iş

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu Bodrum Türkbükü'nde alan Esra Sönmezer, tatilin son gününde iskelede objektiflere takıldı.

Denize girip, suyun keyfini çıkaran Sönmezer, güneşten korunmak için de şemsiyenin altına saklandı.

Esra Sönmezer, tatilden döner dönmez ise Hollywood yapımı "The Hope" (Umut) filminin setine çıktı.

Dram türündeki filmde renkli ve eğlenceli bir karakter olan "Nunu"yu canlandıran Sönmezer, Sapanca'daki setten kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.