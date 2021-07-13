"Bana değişik değişik bakıyorlardı"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yıl ilk kez düzenlenen "Sun Awards-Güneş Ödülleri", önceki gün Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, "Pembe Pijama" adlı programıyla "Yılın En İyi Talk Show"u ödülünü aldı.

Sahneye programındaki gibi pijamalarıyla çıkan Esra Sönmezer, ilgi odağı oldu. Meraklı bakışlar arasında ödülünü alan 36 yaşındaki Sönmezer, "Salona ilk girdiğimde programı bilmeyenler bana değişik değişik bakıyordu. Programımızı format gereği pijama ile sunduğum için bu geceye de anlamlı olsun diye bu şekilde katılmak istedim. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.