"KAMERA BENİ SEVİYOR!"

Ünlü oyuncu, "Kilonuz nedeniyle işinizle alakalı sorun yaşıyor musunuz?" sorusuna ise, "Çok büyük bir sorun yaşamıyorum. Kamera beni seviyor ve hiçbir zaman ekranlar beni olduğumdan fazla göstermiyor. Bu konuda çok avantajlıyım. 1.78 boyunda olmama rağmen ekranlarda ne çok uzun boylu duruyorum, ne de kilo alsam bile göstermiyorum." şeklinde yanıt verdi.