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Esra Sönmezer: Aç kalmaya devam edeceğim

Önceki gün diyetisyenden çıkarken objektiflere yansıyan Esra Sönmezer, "Normal kilomun üzerine çıkmışım. 15 gün önce diyet programına başladım. 3 kilo verdim. İdeal kiloma ulaşıncaya kadar aç kalmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu

18.12.2021 - 10:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Esra Sönmezer (36), önceki gün Levent'te görüntülendi. Diyetisyenden çıktığını söyleyen Sönmezer, son dönemde aldığı kilolardan dert yandı.

  • "AÇ KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

    Pandemi döneminde kilosunu koruyamadığını ifade eden Esra Sönmezer, "Normal kilomun üzerine çıkmışım. 15 gün önce diyet programına başladım. 3 kilo verdim. İdeal kiloma ulaşıncaya kadar aç kalmaya devam edeceğim." dedi.

  • "KAMERA BENİ SEVİYOR!"

    Ünlü oyuncu, "Kilonuz nedeniyle işinizle alakalı sorun yaşıyor musunuz?" sorusuna ise, "Çok büyük bir sorun yaşamıyorum. Kamera beni seviyor ve hiçbir zaman ekranlar beni olduğumdan fazla göstermiyor. Bu konuda çok avantajlıyım. 1.78 boyunda olmama rağmen ekranlarda ne çok uzun boylu duruyorum, ne de kilo alsam bile göstermiyorum." şeklinde yanıt verdi.

  • "TÜRK OYUNCULAR DÖVÜŞMEYİ BİLMİYOR"

    Öte yandan 14 yıldır profesyonel olarak dövüş sporlarıyla ilgilenen Esra Sönmezer, sinema ile ilgili de konuşmuştu.

    Krav maga sporu ile uğraşan Sönmezer, Türkiye’de profesyonel anlamda iyi dövüş sahnelerinin çekilmediğini söyleyerek, bunu Türk oyunculara bağlamıştı.

    Esra Sönmezer, "Türk sineması teknik anlamda son yıllarda iyi seviyeye geldi. Fakat aksiyon ve dövüş sahnelerinde rol alan oyuncuların yetersizliği kaliteli filmlerin çekilmesini engelliyor. Türk oyuncular maalesef bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor." demişti.

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