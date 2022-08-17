Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Gezgin Bulut

Bir zamanlar çok uzaklarda kimsenin bilmediği güzel mi güzel bir ada varmış. Bu adada ne bir kuş, ne bir böcek, ne de bir sinek yaşarmış.
Yani bizim güzel ada yapayalnızmış. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan meyve ve yemişlere sahipmiş.
Etrafı dağlarla çevrili güzelim adanın üzüntüsü yalnız olmasıymış. Tek arkadaşı gezgin bulutmuş. Onlarla uzun uzun konuşur, dünyada olup biten bütün ilginç haberleri ondan öğrenirmiş. Dünyadaki orman yangınlarını, savaşları duyunca üzülürmüş. Öte yandan başka ülkelerde yaşayan çiçekleri, hayvanları, böcekleri duyunca da çok mutlu olurmuş. Bir gün gezgin bulutla konuşurken demiş ki:
– Anlattığın ülkelerde kuşlar, sincaplar, tavşanlar var. Sinekler, çekirgeler var. Benim adam ise sessiz. Arılar yok. Kelebekler yok. Kuşlar yok.
Bu sırada gezgin bulutun aklına bir fikir gelmiş. Bu güne kadar birçok yer gezmiş. Ama bu güzel adaya misafir davet etmek hiç aklına gelmemiş. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları yüzünden evsiz kalan çok hayvan varmış.
– Sevgili ada! Seninle sohbet etmek çok güzel. Fakat biraz işim var. Az sonra döneceğim, deyip yalnız adanın yanından ayrılmış.
Hemen yola koyulmuş. Evsiz kalmış minik kuşları, tavşanları, sincapları, timsahları, yılanları, papağanları birbirinden güzel hayvanları aramaya başlamış.
Bir zaman sonra da aradığını bulmuş. Yalnız adanın durumunu onlara anlatmış. Bu adanın onlar için iyi bir yuva olacağını da sözlerine eklemiş. Tüm hayvanlar bu habere çok sevinmişler. Kendileri için güzel bir yuva olacağını düşünmüşler. Yolculuk için hazır olduklarını söylemişler.
Büyük kuşlar küçük hayvanları sırtına almış. Uzun bir yolculuktan sonra adaya varmışlar. Ada misafirlerini görünce gözlerine inanamamış. Mutluluktan ne söyleyeceğini bilememiş. Hayvanlar adaya inmişler. Bir güzel gezmişler. Adayı çok sevmişler. Sonra da:
– Sevgili adacık. Bize evini açtığın için teşekkür ederiz, demişler.
Sincaplar ağaç kavuklarına, tavşanlar yeraltına, kuşlar ağaçlara evlerini yapmışlar.
Tilkiler, kaplumbağalar, sinekler, çekirgeler gelen tüm hayvanlar adaya yerleşmişler. Yıllarca birlikte mutlu ve neşe içinde yaşamışlar.
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