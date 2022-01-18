Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Arkadaş Bulamayan Kirpi

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde ormanın birinde bir kirpi yaşarmış

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Arkadaş Bulamayan Kirpi

Vücudu dikenlerle kaplı olan kirpi gri renkteymiş. Bizim kirpinin ormanda bir de küçük bir yuvası varmış. Kirpi sürekli evine başkalarını davet ediyor, kendine arkadaş arıyor ancak kimse onunla arkadaş olmaya yanaşmıyormuş.

Tilkiye gidip arkadaş olmak istemiş kirpi. Ancak tilki ona "Benim çok güzel, yumuşacık bir kuyruğum var, senin gri vücudunda ise bir sürü diken. Seninle arkadaş olmam mümkün değil." demiş.

Tilkinin bu sözlerine çok üzülen kirpi bu defa arkadaş olmak için ayının yanına gitmiş. Ayı ise ona "Ben çok iri ve güçlüyüm, sense küçücük, ben seni ezerim. O nedenle arkadaş olamayız." demiş.

Kirpi bu defa bülbüle gitmiş ama bülbül de "Senin sesin güzel değil ki, sesin bile çıkmıyorç" demiş. Kirpi arkadaş gördüğü diğer hayvanların bu sözlerine çok kırılmış, kendine arkadaş bulmak için ormanda yürümeye devam etmiş.

Yürürken kirpinin karşısına bir göl çıkmış. Kirpi de soluklanmak için oturmuş gölün kenarına. Suya eğilerek kendi yansımasına bakmış kirpi: "Ne güzel bir sesim var, ne güzel bir yüzüm ne de yumuşak tüylerim." demiş, başlamış ağlamaya.

O ağladıkça göz yaşları akmış göle. Kirpi son derece üzgün şekilde yuvasına dönmüş. Birkaç gün sonra çilek ve mantar toplamak için yeniden çıkmış evinden.

Yolda yavaş yavaş yürürken birden kirpinin yanından son sürat tilki geçmiş. Kirpi şaşırıp etrafına bakarken ne görsün, tilkiyi bir avcı kovalıyormuş.

Kirpi çok küçük olduğu için avcı nasılsa onu göremeyecekmiş ama bu kadarı yeterli değilmiş. Kirpi, avcıya engel olarak tilkiyi de kurtarmak istiyormuş. Kirpi hemen bir top gibi kıvrılmış, adeta bir diken yumağına dönüşmüş.

Avcı ise yerde duran bu diken topuna takılıp yere düşüvermiş. Avcı ayağa kalkmış ama kirpi de tilki de çoktan kaçıp uzaklaşmış.

Kirpi topallayarak evine doğru yürümeye başlamış. Eve vardığında ise kapıda onu tilki bekliyormuş. Tilki "Beni o avcıdan kurtardığın için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sen çok cesur bir hayvansın, ormandaki herkes senden kaçıyor ama sen artık benim en iyi arkadaşımsın." demiş.

Tilki hemen koşmuş, elinde otlarla geri gelmiş, bu şifalı otları kirpinin incinen ayağına sarmış. "Umarım" demiş, "Sen de özrümü kabul edersin."

Tilki kirpinin arkadaşlığını kazanmakla kalmamış, ormandaki herkese bu durumu anlatarak herkesin kirpiyle arkadaş olmasını sağlamış.

Ormandaki diğer hayvanlar görünüşüyle yargıladıkları için kirpiden özür dilemiş ve cesareti için onu tebrik ederek aralarına almışlar.