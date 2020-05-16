Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; cemiyet hayatının tanınan simalarından Esra Öztürk, Bebek'te kızlarıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Öztürk, 2 ay sonra 20 yaş altındaki kişilere verilen sokağa çıkma iznini kızlarıyla birlikte sahilde geçirdi.