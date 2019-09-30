Sunucu Esra Eron, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın dostları ile birlikte öğlen yemeğinde buluşan Eron, "Uzun süredir görmediğim arkadaşlarım ile bir araya geldik. İyi oldu hepimiz için, keyifli bir gün geçirdik" açıklamasında bulundu.

Televizyon ekranlarındaki serüvenine bir süreliğine ara verdiğini söyleyen Esra Eron, "Şu sıralar tatil yapıyorum. İnanın gerçekten bu tatile ihtiyacım varmış. Bir süre daha dinlenmek istiyorum" açıklamasında bulundu.