Esra Erol yeni sezon 2022 ne zaman başlıyor? ATV ile Esra Erol yeni sezon tarihi

Esra Erol'da programı 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün ATV'de yayınlanıyor. İlgiyle takip edilen Esra Erol' da programının yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar iyice arttı. 24 Haziran'da sezon finali yapan programın dönüş tarihine ilişkin son durumu derledik. İşte ayrıntılar...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'un yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan programın Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor.