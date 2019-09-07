Ünlü sunucu Esra Erol, yoğun temposuna rağmen ailesi ile yakından ilgileniyor. Oğlu Ömer'in okula başlayacağını söyleyen başarılı sunucu, "Bugün Ömer için alışverişe geldim. Malum okula başlıyor ve bir kaç parça eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi tamamlamak için bugün bende program sonrası alışverişe çıktım." açıklamasında bulundu.