Bbası farklı olan bebeğin annesinin Özge çıkmaması durumunda bebeğin çalınma veya karıştırılma ihtimali üzerinde durulacak. Ancak bebeklerin ikisinin de anensinin Özge olması durumunda, Özge'nin 72 saat içerisinde birlikte olduğu iki farklı kişiden ikiz bebek sahibi olduğu ve milyonda bir gerçekleşen farklı babadan ikiz bebek ihtimalinin bir kez daha gerçekleştiği ispatlanmış olacak.