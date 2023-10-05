Esra Erol'da ikiz skandalı: Milyonda bir oluyor! DNA testi yapıldı, ikizler farklı babalardan
Esra Erol'da geçtiğimiz gün yaşanan bir olay başta tıp dünyası olmak üzere kamuoyunu hayrete düşürdü. İkiz bebekler için yapılan DNA testinde bebeklerin babalarının farklı olduğu ortaya çıktı. İşte milyonda bir gerçekleşen olayın detayları...
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Esra Erol'da geçtiğimiz gün işlenen olay kamuoyunu hayrete düşürüdü. İkiz bebeklere yapılan DNA testi sonucu açıklandığında izleyiciler adeta şoke oldu. DNA testi sonuçlarına göre ikiz bebeklerin babalarının birbirlerinden farklı olduğu ortaya çıktı. İşte Esra Erol'daki ikiz bebek skandalının detayları...
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BOŞANMA İÇİN DNA ŞARTI
Betül Yorulmaz isimli kadın, 13 yıllık eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığı şikayetiyle Esra Erol'da programına katıldı. Vesyel Yurulmaz, eşini aldattığını ve Özge isimli sevgilisinden ikiz bebekleri olduğunu itiraf etti.
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Eşinden boşanmak istediğini söyleyen Veysel Yurulmaz'a karısı Betül ise ilginç bir şart koştu. Betül Yurulmaz'ın eşi Veysel'den sevgilisi Özge'den olan iki bebeğine DNA testi yaptırmasını istedi.
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İKİZLERİN BABALARI FARKLI ÇIKTI
Veysel bu şartı kabul ederken, Özge bir süre dirense de Betül'ün koştuğu DNA şartını kabul edip Veysel Yurulmaz'dan olduğuna iddia ettiği bebeklerinden DNA testi için örnek alınmasına izin verdi. DNA testi sonuçları ise duyanları hayrete düşürdü. Sonuçlara göre Veysel Yurulmaz ikiz bebeklerden sadece birinin babası çıktı. Bu ihtimaller sonrası ise bebeklerin annesinden de DNA testi alınması için canlı yayında ihbarda bulunuldu.
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Bbası farklı olan bebeğin annesinin Özge çıkmaması durumunda bebeğin çalınma veya karıştırılma ihtimali üzerinde durulacak. Ancak bebeklerin ikisinin de anensinin Özge olması durumunda, Özge'nin 72 saat içerisinde birlikte olduğu iki farklı kişiden ikiz bebek sahibi olduğu ve milyonda bir gerçekleşen farklı babadan ikiz bebek ihtimalinin bir kez daha gerçekleştiği ispatlanmış olacak.