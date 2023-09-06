Esra Bilgiç, Venedik'te
Esra Bilgiç, bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürümek için İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti
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İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kırmızı halıda konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Türk oyuncu Esra Bilgiç.
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Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürümek için İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti.
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Konaklayacağı otele giden Esra Bilgiç'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Bilgiç, Disney Plus'un yayınlamaktan vaz geçtiği 'Atatürk'te 'Madam Corinne Lütfü'yi canlandırdı.
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