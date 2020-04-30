Yüksek ateşim vardı. Aslında kendimi daha çok grip zannediyordum ama maalesef değilmiş. Eğer siz de böyle belirtiler hissediyorsanız bir an önce hemen bir destek alın. İnşallah her gün daha da iyi olacağım, bir sonraki testim negatif çıkar umarım.