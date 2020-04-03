03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Esra Balamir, Instagram hesabında hikâye paylaştıktan sonra yaşamı merak edilmeye başladı. Esra Balamir kimdir, kaç yaşında, koronavirüse mi yakalandı? Esra Balamir’in sosyal medya hesabından arkadaşının testinin pozitif çıktığını, kendisinin de test sonuçlarını karantinada beklediğini açıkladı.
Esra Balamir Kimdir?
Esra Balamir izleyicilerin televizyondan yakından tanıdıkları sunucu, oyuncu, model ve şarkıcıdır. Kral TV’de DJ’lik yaparak kariyerine adım atan sanatçı daha sonra kendi programını başka kanalda sunmaya başladı. Başka kanalda da daha sonraları sabah programı sunan Esra Balamir, Şafak Sezer’le de televizyon dizisi çekmiştir.
Kabere Kabere, Böyle mi Olacak, Reyting Hamdi gibi dizilerde de oyunculuk yapan sanatçı ayrıca TV’de müzik programında sunuculuk da yapmıştır. 1998 yılında kendi gibi oyuncu olan Yalçın Dümer’le evlendi ancak bir yıl sonra ayrıldılar.
Şimdiye kadar 5 albüm çıkaran Esra Balamir ayrıca Ünlüler Çiftliği ve İşte Benim Stilim programlarında da yer almıştır. Uzun süre albüm yapmayan ünlü sanatçı Söke Söke adlı albümle tekrar müzik piyasasına geri dönmüştür. Süer vizörlüğünü Demet Akalın’ın üstlendiği albümün klip çekimlerinde Demet Akalın rol almıştır.
Esra Balamir koronavirüse mi yakalandı?
Esra Balamir, yakın bir arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisinin de test yaptırdığını açıkladı. Esra Balamir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının testinin pozitif çıktığını ve kendisine de test yapıldığını, test sonuçları çıkana kadar evde karantinada beklemesinin söylendiğini açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!