KORONAVİRÜSÜ ATLATMIŞTI

Balamir, nisan ayında koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecini evde tamamlamıştı. Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Balamir, son testinin negatif çıktığını söylemişti.

Balamir, konuyla ilgili, "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.