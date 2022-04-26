Esra Balamir'den 'Jargon'

HABERTURK.COM

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, yeni single'ı 'Jargon'u dinleyicilerinin beğenisine sundu. Sözü, Yazgın Kaçak, müziği Galip Öztürk'e ait olan şarkının aranjesinde ise Osman Çetin imzası taşıyor.

Yeni çalışmasını Mustafa Özen eşliğinde kliplendiren Esra Balamir'e yakın arkadaşı radyo programcısı Doğan Can Özadlı eşlik etti.

YENİ ŞARKISI İÇİN DİYETE GİRDİ

Esra Balamir, ayrıca yeni şarkısının klip çekimleri için özel bir beslenme ve spor programı uyguladı.