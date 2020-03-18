Espanyol'da 6 kişide koronavirüs

La Liga ekiplerinden Espanyol kulübünden yapılan açıklamada takımda 6 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi. Yapılan açıklamada takımdaki testler sonucunda 6 futbolcu ve teknik ekip personelinde Kovid-19 virüsünün saptandığı belirtildi.

Test sonuçlarında 6 kişide hafif semptomlarla virüsün bulunduğu ve tedavileri konusunda gereken desteğin verilmeye devam ettiği ifade edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirilmişti. İspanya'da önceki kıyasla Kovid-19'dan ölümlerde 191, vaka sayısında da yaklaşık 2 bin artış olmuştu. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları olmuştu.