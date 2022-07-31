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İstanbul'da esnafın kâbusu olan haraç çetesi çökertildi

İstanbul Esenyurt'ta, birçok esnafı haraca bağlayan, haraç vermeyen iş yerlerini de kurşunlayan çete, polisin başlattığı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla çökertildi. Evlerinde hücum yelekleri, silah ve birçok mühimmat ele geçirilen çete elemanları adliyeye sevk edildi

31.07.2022 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Esnafın kâbusu olan haraç çetesi çökertildi!
Esnafın kâbusu olan haraç çetesi çökertildi!
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İHA

İstanbul'da, esnafları haraca bağlayan çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

Esenyurt ilçesinde, birçok iş yerinden haraç almaya çalışan çete, Esenyurt Asayiş Bürosu ekiplerinin 62 saatlik titiz kamera çalışması sonucu çökertildi. Para vermeyen işletmelere kâbusu yaşatan çete üyelerinin ilçede 6 kurşunlama olayına karıştıkları belirlendi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE HÜCUM YELEKLERİ ELE GEÇTİ

Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A., polisin teknik ve fiziki takibinin ardından saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

En son bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, para alamadıkları iş yerini vatandaşlar yemek yediği esnada kurşunlayıp kaçmışlardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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