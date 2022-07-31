Esnafın kâbusu olan haraç çetesi çökertildi!

İstanbul'da, esnafları haraca bağlayan çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

Esenyurt ilçesinde, birçok iş yerinden haraç almaya çalışan çete, Esenyurt Asayiş Bürosu ekiplerinin 62 saatlik titiz kamera çalışması sonucu çökertildi. Para vermeyen işletmelere kâbusu yaşatan çete üyelerinin ilçede 6 kurşunlama olayına karıştıkları belirlendi.

Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A., polisin teknik ve fiziki takibinin ardından saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

En son bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, para alamadıkları iş yerini vatandaşlar yemek yediği esnada kurşunlayıp kaçmışlardı.